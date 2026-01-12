Chelsea obserwuje zawodnika Benfiki. To będzie pierwszy transfer Roseniora?

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior - nowy trener Chelsea

Amar Dedić pod lupą Chelsea

Chelsea rozpoczęła nową erę po zmianie na stanowisku trenera. Przypomnijmy, że kilka dni temu Liam Rosenior został zatrudniony w miejsce Enzo Mareski, co zapoczątkowało nowy etap w historii klubu ze Stamford Bridge. Angielski szkoleniowiec zapowiada stopniową przebudowę zespołu oraz dostosowanie go do własnej wizji futbolu. Oznacza to nie tylko zmiany taktyczne, ale również aktywność na rynku transferowym, zarówno w najbliższych miesiącach, jak i w dłuższej perspektywie.

Jak informuje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, nowy trener Chelsea widzi potrzebę wzmocnienia pozycji prawego obrońcy. Rosenior chciałby znaleźć godnego konkurenta dla Reece’a Jamesa oraz Malo Gusto, co ma podnieść poziom całej defensywy.

Według wspomnianego dziennikarza na celowniku londyńskiego klubu znalazł się Amar Dedić. 23-letni Bośniak prezentuje się bardzo solidnie w Benfice Lizbona, czym przykuł uwagę działaczy ze Stamford Bridge. Transfer może dojść do skutku zimą lub latem.

Amar Dedić, którym interesuje się również Manchester City, występuje w barwach portugalskiej drużyny od lipca 2025 roku. Wówczas trafił na Estadio da Luz z Red Bulla Salzburg za 12 milionów euro. Urodzony w Austrii reprezentant Bośni i Hercegowiny w obecnym sezonie rozegrał 28 spotkań, zdobył jedną bramkę oraz zanotował trzy asysty. Kontrakt wahadłowego obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, a serwis „Transfermarkt” wycenia go na około 15 milionów euro.