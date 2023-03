Portal „Mundo Deportivo” potwierdza informację przekazaną przez „La Gazzettę dello Sport”. Alvaro Morata może latem trafić do Milanu.

PressFocus Na zdjęciu: Alvaro Morata

Kwota nie robi problemu dla Milanu oraz Atletico

Priorytetem włoskiego klubu jest jednak sprzedaż zawodników

Alvaro Morata bardzo dobrze czuje się na włoskiej ziemi.

Kapitan reprezentacji Hiszpanii może latem wrócić do Włoch

Hiszpańskie oraz Włoskie media są pewne, że Milan powalczy latem o podpis Alvaro Moraty. Mistrzowie Włoch są gotowi zaoferować za Hiszpana kwotę w okolicach 15-20 milionów euro, co Atletico Madryt może usatysfakcjonować. 30-latek ma kontrakt z obecnym klubem tylko do czerwca 2024 roku.

Milan, chcąc pozyskać kapitana reprezentacji Hiszpanii, musi jednak sprzedać swoich piłkarzy. Klub prawdopodobnie będzie chciał się latem pozbyć Ante Rebicia oraz Fode Ballo-Toure. Sprzedaż tych piłkarzy powinna pokryć koszt transferu Alvaro Moraty. Taki mają plan działacze z Mediolanu.

Alvaro Morata spędził na włoskiej ziemi łącznie cztery lata. Reprezentując barwy Juventusu, rozegrał łącznie 130 spotkań w rozgrywkach Serie A, zdobywając 35 bramek oraz notując 29 asyst. Jeśli hiszpański ostatecznie trafi do Milanu, będzie to jego trzecie podejście do gry na Półwyspie Apenińskim.

