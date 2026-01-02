Alvarez w Barcelonie?! To możliwe, ale priorytet jest inny

Julian Alvarez wciąż pozostaje w kręgu zainteresowań FC Barcelony. Natomiast według dziennika Sport nie jest już priorytetem Dumy Katalonii. Pierwszeństwo ma transfer środkowego obrońcy.

Julian Alvarez
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Nowy obrońca ważniejszy niż Alvarez. Barcelona zmieniła priorytet

FC Barcelona latem będzie musiała sprowadzić nowego napastnika, ponieważ nie wiadomo, czy w klubie zostanie Robert Lewandowski. Jedną z najpoważniejszych opcji do zastąpienia Polaka jest Julian Alvarez, czyli piłkarz ligowego rywala – Atletico Madryt. Transakcja z jego udziałem cały czas jest brana pod uwagę, ale będzie trudna do zrealizowania twierdzi dziennik Sport.

Deco pozostaje w kontakcie z otoczeniem piłkarza oraz przedstawicielami Atletico. Natomiast są to rutynowe kontakty, jak w przypadku każdego zawodnika, który jest pod obserwacją. Niemniej jednak Alvarez nie jest postrzegany jako priorytet transferowy.

Carlos Monfort przekazał, że najważniejsze dla FC Barcelony będzie pozyskanie środkowego obrońcy. Wynika to z faktu, że na tej pozycji Hansi Flick ma największe problemy. Na dodatek ostatnio kontuzji doznał Andreas Christensen, który wypadł na prawie cztery miesiące. W związku z tym szkoleniowiec poprosił zarząd o transfer dodatkowego stopera.

W sobotę (3 stycznia) Barcelona rozegra pierwszy mecz w 2026 roku. Ich rywalem będzie Espanyol, a spotkanie odbędzie się w ramach 19. kolejki La Liga. Na półmetku rozgrywek Duma Katalonii zajmuje 1. miejsce w tabeli z przewagą czterech punktów nad Realem Madryt.

