Alvarez w Barcelonie?! To możliwe, ale priorytet jest inny

Nowy obrońca ważniejszy niż Alvarez. Barcelona zmieniła priorytet
FC Barcelona latem będzie musiała sprowadzić nowego napastnika, ponieważ nie wiadomo, czy w klubie zostanie Robert Lewandowski. Jedną z najpoważniejszych opcji do zastąpienia Polaka jest Julian Alvarez, czyli piłkarz ligowego rywala – Atletico Madryt. Transakcja z jego udziałem cały czas jest brana pod uwagę, ale będzie trudna do zrealizowania twierdzi dziennik Sport.
Deco pozostaje w kontakcie z otoczeniem piłkarza oraz przedstawicielami Atletico. Natomiast są to rutynowe kontakty, jak w przypadku każdego zawodnika, który jest pod obserwacją. Niemniej jednak Alvarez nie jest postrzegany jako priorytet transferowy.
Carlos Monfort przekazał, że najważniejsze dla FC Barcelony będzie pozyskanie środkowego obrońcy. Wynika to z faktu, że na tej pozycji Hansi Flick ma największe problemy. Na dodatek ostatnio kontuzji doznał Andreas Christensen, który wypadł na prawie cztery miesiące. W związku z tym szkoleniowiec poprosił zarząd o transfer dodatkowego stopera.
W sobotę (3 stycznia) Barcelona rozegra pierwszy mecz w 2026 roku. Ich rywalem będzie Espanyol, a spotkanie odbędzie się w ramach 19. kolejki La Liga. Na półmetku rozgrywek Duma Katalonii zajmuje 1. miejsce w tabeli z przewagą czterech punktów nad Realem Madryt.