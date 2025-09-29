Alonso poprosił o spektakularny transfer. W nim widzi lidera Realu

Xabi Alonso poprosił, aby Florentino Perez spróbował sfinalizować transfer gwiazdy PSG. Jak donosi Fichajes marzeniem trenera jest to, aby do zespołu dołączył Vitinha. W nim widzi nowego lidera Realu.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Vitinha marzeniem Alonso! Naciska, żeby Real Madryt sfinalizował transfer

Real Madryt przeprowadził latem cztery bardzo ciekawe transfery. Łącznie w nowych zawodników zainwestowali ponad 160 milionów euro. Warto dodać, że głównie skupiono się na pozyskaniu graczy do formacji defensywnej, czyli Dean Huijsen, Alvaro Carreras i Trent Alexander-Arnold. Jedynym wzmocnieniem ofensywnym był Franco Mastantuono, czyli nastoletni skrzydłowy z Argentyny.

Xabi Alonso, choć sezon dopiero się rozkręca, planuje kolejne wzmocnienia. Tym razem chce, aby do zespołu dołączył środkowy pomocnik. Co więcej, wskazał konkretnego piłkarza, a jest nim Vitinha, czyli gracz Paris Saint-Germain. Ostatnio zajął 3. miejsce w rankingu Złotej Piłki.

Z informacji, jakie przekazał Fichajes, wynika, że Xabi Alonso poprosił Florentino Pereza, aby ten podjął próbę sfinalizowania transferu. Hiszpański taktyk uważa, że Vitinha może stać się nowym liderem Realu Madryt. Ponadto 25-latek ma idealnie pasować profilem do stylu gry, jaki preferuje szkoleniowiec. Transakcja nie będzie jednak łatwa do zrealizowania, ponieważ PSG uważa go za nietykalnego.

Niemniej jednak dużo mówi się o sumie odstępnego w kontrakcie piłkarza. Taki zapis ma być aktywny od lipca 2026 roku. Wobec tego Vitinha byłby dostępny za kwotę w przedziale 90 – 130 milionów euro. Dokładna suma będzie zależała od tego, ile czasu pozostanie do zakończenia kontraktu. Obecna umowa pomocnika wygasa dopiero w połowie 2029 roku.