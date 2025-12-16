Alonso dalej zagrożony zwolnieniem. Real oczekuje znacznie więcej

Real Madryt wciąż nie wyklucza zwolnienia Xabiego Alonso. Władze klubu z uwagą przyglądają się drużynie i mają do niej wiele zarzutów - informuje "AS".

fot. Independent Photo Agency Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real wciąż krytyczny. Alonso musi to poprawić

Real Madryt na półmetku sezonu zajmuje drugie miejsce w ligowej tabeli, a do liderującej Barcelony traci cztery punkty. Przygoda Xabiego Alonso na Santiago Bernabeu zaczęła się fantastycznie, ale ostatnie tygodnie to pasmo rozczarowań. Porażka z Manchesterem City w Lidze Mistrzów miała zakończyć się jego zwolnieniem, ale tak się nie stało. Dostał w weekend kolejną szansę, a Królewscy pokonali Deportivo Alaves 2-1.

Przy drugim golu Vinicius Junior podbiegł do Alonso i go wyściskał. To symbol pogodzenia między panami, którzy dotąd pozostawali w konflikcie. Choć szkoleniowiec ponownie zdobył zaufanie szatni, władze klubu wciąż myślą o rozstaniu. Z uwagą śledzą poczynania drużyny i mają poważne pretensje dotyczące jej gry.

Ocena pracy Alonso nie ogranicza się jedynie do osiąganych wyników. Ma on również wpłynąć na poprawę stylu gry i zachowania piłkarzy na boisku. Chodzi o to, aby Real świecił przykładem i cieszył kibiców atrakcyjnymi występami.

Alonso dostał więcej czasu, aby poprawić to, co do tej pory nie działało. Nawet w przypadku zwycięstw może jednak zostać zwolniony. Zatrudniając go Real miał bardzo duże oczekiwania i jeszcze nie zostały one spełnione. Priorytetem jest oczywiście wynik sportowy, więc w pierwszej kolejności Hiszpan będzie rozliczany z sukcesów lub ich braku.