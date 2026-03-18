Alonso będzie domagał się trzech transferów po objęciu Liverpoolu

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Alonso może zastąpić Slota. Oczekuje trzech transferów

Liverpool dość szybko przestał się w tym sezonie liczyć w grze o mistrzostwo Anglii. Od miesięcy nie może ustabilizować formy, dlatego nie jest nawet pewny awansu do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Obecnie zajmuje piąte miejsce w tabeli Premier League, a do trzeciego Manchesteru United traci aż pięć punktów.

Od dawna mówi się też o potencjalnym zwolnieniu Arne Slota. Nie wydarzy się to natomiast przed końcem obecnego sezonu. Przyszłość Holendra w klubie pozostaje niepewna i wydaje się, że uratować go może jedynie sukces w postaci zdobycia Ligi Mistrzów. W przeciwnym wypadku latem najprawdopodobniej zostanie pożegnany.

Faworytem na następcę Slota jest Xabi Alonso, którym The Reds interesowali się już w przeszłości. Wówczas Hiszpan był zdeterminowany, aby spróbować swoich sił na Santiago Bernabeu. Ta współpraca trwała raptem kilka miesięcy, po czym Real Madryt go pożegnał. Teraz Alonso czai się właśnie na posadę w Liverpoolu.

Alonso ma się już przymierzać do pracy w Liverpoolu. „TEAMtalk” twierdzi wręcz, że stworzył listę życzeń pod kątem letniego okienka. Jeśli faktycznie zastąpi Slota, będzie domagał się trzech jakościowych transferów – jego wybrańcami są Alessandro Bastoni, Bradley Barcola oraz Adam Wharton. Uważa, że każda formacja wymaga wzmocnień gwiazdami z najwyższej półki.