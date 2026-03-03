Inter Mediolan szykuje hit transferowy. Pozyska gwiazdę Premier League?

Inter Mediolan szuka nowego bramkarza, który zastąpi Yanna Sommera. Jak podaje włoski dziennik La Repubblica, na celownik lidera Serie A trafił Alisson Becker.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Alisson Becker na celowniku Interu Mediolan

Inter Mediolan podczas najbliższego letniego okienka transferowego będzie musiał sprowadzić nowego bramkarza. Ma to związek z wygasającym kontraktem Yanna Sommera, który najprawdopodobniej nie otrzyma propozycji przedłużenia umowy i opuści Stadio Giuseppe Meazza. W tej sytuacji władze potentata z Półwyspu Apenińskiego uważnie monitorują rynek transferowy w poszukiwaniu następcy doświadczonego Szwajcara. Priorytetem ma być golkiper gwarantujący stabilność oraz wysoką jakość między słupkami.

Jak informuje włoska gazeta „La Repubblica”, mediolańczycy mogą spróbować przeprowadzić hit transferowy, sprowadzając Alissona Beckera. Włodarze lidera Serie A rozważają podjęcie rozmów w sprawie pozyskania Brazylijczyka.

Kontrakt 33-letniego bramkarza z Liverpoolem obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, dlatego ewentualna zmiana otoczenia nie jest wykluczona. Warto dodać, że sytuacji Alissona przygląda się także inny gigant Serie A – Juventus.

76-krotny reprezentant Canarinhos z powodzeniem występuje w barwach drużyny The Reds od lipca 2018 roku, kiedy przeniósł się na Anfield Road za rekordowe wówczas 63 miliony euro z Romy. W koszulce angielskiej ekipy rozegrał łącznie 328 meczów, w których stracił 301 bramek i zachował 139 czystych kont. Specjalistyczny serwis „Transfermarkt” wycenia jednego z najlepszych bramkarzy świata na około 20 milionów euro.