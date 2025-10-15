Alexis Mac Allister przejdzie do Realu Madryt? Zapadła decyzja

Liverpool wycenił Alexisa Mac Allistera na aż 100 milionów euro, co sprawiło, że Real Madryt zrezygnował z transferu 26-letniego pomocnika. Stołeczny klub nie ma zamiaru wykładać na stół tak dużych pieniędzy - donosi hiszpański portal Defensa Central.

Real Madryt zrezygnował z Alexisa Mac Allistera

Real Madryt podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego planuje zwiększyć rywalizację w środku pola. Nowy szkoleniowiec ekipy Królewskich – Xabi Alonso – poszukuje bowiem kreatywnego pomocnika, który wniósłby dodatkową jakość do jego drużyny i pomógłby zapewnić równowagę między defensywą a ofensywą w zespole Los Blancos. Wśród kandydatów do wzmocnienia lidera La Ligi był wymieniany między innymi gwiazdor Liverpoolu – Alexis Mac Allister. 26-letni Argentyńczyk, znany głównie ze swojej inteligencji taktycznej, precyzyjnych podań oraz umiejętności kontrolowania tempa gry, miał być jednym z głównych celów transferowych Realu Madryt na lato 2026.

Najnowsze informacje w tej sprawie ujawnił hiszpański serwis „Defensa Central”, według którego transfer Mac Allistera najprawdopodobniej nie dojdzie jednak do skutku. Mianowicie, stołeczni włodarze nie zamierzają wykładać na stół aż 100 milionów euro – kwoty, jakiej oczekuje za swojego piłkarza Liverpool. Władze Realu uważają tę wycenę za zbyt wygórowaną, szczególnie biorąc pod uwagę politykę klubu polegającą na inwestowaniu większych pieniędzy jedynie w młodych oraz perspektywicznych zawodników. Z tego względu działacze Królewskich postanowili zrezygnować z dalszych rozmów i rozpoczęli poszukiwania bardziej rozsądnych finansowo alternatyw.

Na celowniku Realu Madryt znajdują się obecnie tacy piłkarze jak Adam Wharton z Crystal Palace, Kees Smit z AZ Alkmaar oraz Enzo Fernandez z Chelsea. Pierwsza dwójka byłaby zdecydowanie tańszą opcją, natomiast ewentualne pozyskanie mistrza świata z 2022 roku mogłoby kosztować nawet więcej niż sprowadzenie jego rodaka – Alexisa Mac Allistera. W trwającym sezonie pomocnik Liverpoolu rozegrał dziewięć meczów i zanotował jedną asystę. Wszystko wskazuje na to, że przyszłość 26-letniego zawodnika pozostanie związana z Anfield Road. Aktualny kontrakt między stronami obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.