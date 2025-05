Atletico Madryt wyceniło Alexandra Sorlotha. Rośnie zainteresowanie

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Alexander Sorloth

Sorloth wyceniony na 50 mln euro. Trafi do Premier League?

Alexander Sorloth doskonale sprawdza się jako super-zmiennik w Atletico Madryt. 29-letni napastnik większość meczów rozpoczyna na ławce rezerwowych, ponieważ podstawowym snajperem drużyny Los Rojiblancos jest Julian Alvarez, za którego plecami biega Antoine Griezmann. Mimo drugoplanowej roli, Alexander Sorloth zdobył 21 bramek i zanotował 2 asysty w 47 spotkaniach, przebywając na boisku niespełna 2000 minut. To znakomity wynik, przeliczając dorobek na czas spędzony na murawie.

Norweski piłkarz może więc dążyć do zmiany otoczenia, żeby w innym zespole stać się absolutną gwiazdą. Gdyby mierzący 195 centymetrów atakujący podjął decyzję o przeprowadzce, to Atletico Madryt nie zatrzymywałoby go na siłę. Jak podaje hiszpański serwis „Fichajes.net”, w takim przypadku stołeczny klub będzie skłonny zaakceptować propozycję opiewającą na minimum 50 milionów euro. Niewykluczone, że Alexander Sorloth zaliczy sentymentalny powrót do Premier League.

Przypomnijmy, iż 61-krotny reprezentant Norwegii w latach 2018-2020 był zawodnikiem Crystal Palace, a teraz jego sytuację monitorują inne angielskie kluby – Newcastle United, West Ham United, Aston Villa oraz Wolverhampton Wanderers. Ponadto plotkuje się, że chrapkę na ściągnięcie skutecznego snajpera ma również Besiktas Stambuł, jednak Turków raczej nie będzie stać na tak duży wydatek. Alexander Sorloth gra w Atletico Madryt od sierpnia 2024 roku, gdy trafił na Estadio Metropolitano za 32 miliony euro z Villarrealu.