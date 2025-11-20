Gwiazdor planuje odejść z Atletico Madryt. Klamka zapadła

10:01, 20. listopada 2025 18:05, 20. listopada 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Yagiz Sabuncuoglu

Alexander Sorloth nie zawsze jest podstawowym zawodnikiem Atletico Madryt. Norweski napastnik chciałby pełnić ważniejszą rolę, dlatego już w styczniu planuje zmienić otoczenie - przekonuje w mediach społecznościowych Yagiz Sabuncuoglu.

Diego Simeone
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Alexander Sorloth chce zmienić otoczenie

Alexander Sorloth nie może liczyć na rolę podstawowego napastnika w Atletico Madryt. Trener drużyny Los Rojiblancos – Diego Simeone – najczęściej stawia na Juliana Alvareza, a Norweg jedynie sporadycznie występuje zamiast argentyńskiej gwiazdy. Nawet gdy obaj grają w duecie, Sorloth rzadko dostaje pełne dziewięćdziesiąt minut na boisku, co budzi w nim rosnącą frustrację. W efekcie 29-letni snajper coraz poważniej zastanawia się nad swoją dalszą przyszłością w stolicy Hiszpanii.

Najświeższe informacje na temat sytuacji Sorlotha ujawnił Yagiz Sabuncuoglu. Według tureckiego dziennikarza mierzący 195 centymetrów napastnik podjął już decyzję i zamierza opuścić Estadio Metropolitano w najbliższym zimowym, a najpóźniej letnim okienku transferowym. 68-krotny reprezentant Norwegii chce odpowiednio przygotować się do mundialu w 2026 roku, dlatego styczniowa przeprowadzka wydaje się jak najbardziej realna oraz korzystna z perspektywy 29-latka.

Media donoszą, że zawodnik urodzony w Trondheim może trafić do Premier League lub Super Lig. Konkretnie zainteresowanie Alexandrem Sorlothem wykazują bowiem angielskie Newcastle United oraz tureckie Fenerbahce Stambuł. Norweski gwiazdor w barwach Atletico Madryt rozegrał dotychczas 67 meczów, zdobył 26 bramek i zanotował 2 asysty. Wartość rynkowa rosłego atakującego jest szacowana na około 25 milionów euro.

