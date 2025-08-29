Liverpool pracuje nad dwoma hitami. Porozumiał się z gwiazdami

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Alexander Isak i Marc Guehi coraz bliżej Liverpoolu

Liverpool jest jednym z najaktywniejszych klubów na tegorocznym rynku transferowym. Mistrzowie Premier League zasilili już swoje szeregi takimi zawodnikami jak Giorgi Mamardashvili, Giovanni Leoni, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez, Florian Wirtz oraz Hugo Ekitike, wzmacniając tym samym kluczowe pozycje zarówno w defensywie, jak i ofensywie. Wygląda jednak na to, że włodarze z Anfield Road nie myślą o zakończeniu zakupów, ponieważ rzekomo planują następne głośne transfery, które jeszcze bardziej podniosłyby jakość w zespole z czerwonej części Merseyside.

Jak poinformował Florian Plettenberg ze stacji „Sky Sports”, Liverpool osiągnął bowiem pełne porozumienie z Alexandrem Isakiem oraz Markiem Guehim w sprawie warunków indywidualnych kontraktów. Teraz pozostaje najtrudniejszy etap negocjacji – rozmowy z Newcastle United i Crystal Palace. Klub z Anfield chce sfinalizować obie transakcje jeszcze przed końcem letniego okienka, co oznacza, że najbliższe dni mogą być niezwykle intensywne. Priorytetem jest wzmocnienie linii ataku oraz obrony, aby Arne Slot miał do dyspozycji jeszcze bardziej konkurencyjną kadrę.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Alexander Isak jest 25-letnim napastnikiem ze Szwecji, który w barwach Newcastle United rozegrał już 109 meczów, strzelając 62 gole i notując 11 asyst. Uchodzi on za jednego z czołowych snajperów w Europie, co potwierdził na boiskach Premier League. Marc Guehi to natomiast 25-letni środkowy obrońca Crystal Palace, wychowanek Chelsea, który w ostatnich sezonach wyrósł na lidera defensywy drużyny Orłów oraz regularnie otrzymuje powołania do reprezentacji Anglii. Sprowadzenie obu piłkarzy znacząco zwiększyłoby głębię składu Liverpoolu, a także podniosłoby szanse ekipy The Reds w walce o kolejne trofea.