Liverpool jednak nie pozyska Isaka? Może kupić innego napastnika

PressFocus Na zdjęciu: Alexander Isak

Hugo Ekitike na celowniku Liverpoolu

Liverpool podczas trwającego letniego okienka transferowego dokonał już czterech wzmocnień składu – sprowadził Floriana Wirtza (ofensywny pomocnik), Jeremiego Frimponga (prawy obrońca), Armina Pecsiego (bramkarz) oraz Giorgiego Mamardashviliego (golkiper). Ponadto o krok od przeprowadzki na Anfield Road jest wahadłowy AFC Bournemouth – Milos Kerkez. Wszystko wskazuje na to, że świeżo upieczeni mistrzowie Premier League pozyskają także nowego napastnika.

Bardzo blisko odejścia z drużyny The Reds jest bowiem Darwin Nunez, który może wylądować w SSC Napoli. Za kandydata numer jeden Liverpoolu na następcę urugwajskiego snajpera uchodzi Alexander Isak, aczkolwiek ten transfer będzie niezwykle trudny do zrealizowania. Mianowicie, obecny pracodawca szwedzkiego gwiazdora – Newcastle United – oczekuje za swojego zawodnika kwoty oscylującej w granicach nawet 200 milionów funtów, co po prostu jest nieosiągalne dla włodarzy z Merseyside.

Dlatego Liverpool szuka na rynku innych opcji, a taką dla angielskiego klubu może być chociażby Hugo Ekitike – wynika z najnowszych informacji przekazanych w mediach społecznościowych przez Fabrizio Romano. 23-letni Francuz będzie sporo tańszy, ponieważ Eintracht Frankfurt wycenił go na 70-80 milionów funtów. W minionym sezonie były napastnik Paris Saint-Germain rozegrał 48 meczów, w których zdobył 22 bramki i zaliczył 12 asyst. Czas pokaże, czy Hugo Ekitike ostatecznie zakotwiczy na Anfield Road.