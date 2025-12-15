Man United ściągnie nowego pomocnika? Niespodziewany kandydat

Manchester United planuje zakontraktować nowego pomocnika w jednym z najbliższych okienek transferowych. Jak donosi Samuel Luckhurst z brytyjskiej gazety The Sun, uwagę Czerwonych Diabłów przykuł Alex Scott z Bournemouth.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Alex Scott przymierzany do Manchesteru United

Manchester United uważnie obserwuje rynek transferowy w poszukiwaniu zawodników, którzy w przyszłości mogliby wzmocnić szeregi ekipy Czerwonych Diabłów.

Jak informuje Samuel Luckhurst z brytyjskiej gazety „The Sun”, jednym z piłkarzy monitorowanych przez angielskiego giganta jest Alex Scott, występujący na co dzień w Bournemouth. Klub z Old Trafford widzi w nim zawodnika, który mógłby wnieść jakość do środka pola drużyny Rubena Amorima na następne kilka sezonów.

22-letni pomocnik rozgrywa solidną kampanię, co nie umyka uwadze większych klubów. Manchester United bacznie przygląda się młodzieżowemu reprezentantowi Anglii i nie wyklucza złożenia za niego oferty w jednym z najbliższych okienek transferowych.

Warto dodać, że mierzący 178 centymetrów piłkarz znajduje się także na liście życzeń Tottenhamu Hotspur, co dodatkowo zwiększa konkurencję w wyścigu o jego podpis.

Alex Scott z powodzeniem występuje w barwach zespołu Wisienek od sierpnia 2023 roku, kiedy przeniósł się na Dean Court za 23 miliony euro z Bristol City. Wcześniej stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki w Guernsey FC. Środkowy pomocnik w obecnym sezonie rozegrał 16 meczów i zdobył 1 bramkę. Kontrakt zdolnego Anglika obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, a jego wartość rynkowa jest szacowana na 30 milionów euro.