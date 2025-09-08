Lechia dokonała transferu last minute. Ciekawe wzmocnienie

Lechia Gdańsk pochwaliła się w mediach społecznościowych pozyskaniem Aleksandara Ćirkovicia. 23-letni Serb występuje na pozycji lewoskrzydłowego.

Lechia Gdańsk poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu Aleksandara Ćirkovicia. 23-letni skrzydłowy, który najlepiej czuje się na lewej stronie boiska, dołączył do zespołu Budowlanych na zasadzie wypożyczenia z Ferencvarosu. Po pomyślnym przejściu testów medycznych podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2026 roku. To kolejne wzmocnienie składu drużyny Biało-Zielonych, która liczy na utrzymanie w elicie, pomimo rozpoczęcia kampanii z pięcioma odjętymi punktami.

W komunikacie nie podano informacji o opcji wykupu, co sugeruje, że atakujący po tym sezonie wróci na Węgry. Mimo to gdańszczanie wiążą duże nadzieje z nowym piłkarzem. „Aleksandar Ćirković to typ technicznego oraz dynamicznego zawodnika, który sprawi, iż kibice na Polsat Plus Arenie będą z przyjemnością przychodzić na stadion, by wspierać nas podczas meczów” – napisano w mediach społecznościowych Lechii. Klub wierzy, że młody Serb szybko odnajdzie się w PKO BP Ekstraklasie i wniesie do zespołu sporo jakości.

Co ciekawe, Ćirković swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Austrii, szkoląc się w akademii Admiry Wacker. Następnie występował w takich drużynach jak FK Macva Sabac, Gimnastic Tarragona, FK Vozdovac oraz Krylija Sowietow Samara. Kolejnym etapem jego kariery był pobyt w serbskim klubie – FK TSC Backa Topola – z którego przeniósł się do Ferencvarosu. Do węgierskiego giganta trafił pół roku temu za 2 miliony euro. Teraz spróbuje swoich sił w Polsce, gdzie ma być jednym z motorów napędowych ofensywy Lechii Gdańsk. W najbliższej kolejce ekipa Johna Carvera zmierzy się z GKS-em Katowice.

