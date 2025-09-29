Al-Ittihad zwolnił Blanca. Romano ujawnił listę kandydatów na następcę Francuza

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Al-Ittihad z trzema kandydatami na następcę Laurenta Blanca

Al-Ittihad to bez wątpienia jedna z potęg ligi saudyjskiej. Aktualnie zespół plasuje się na trzecim miejscu w tabeli Saudi Pro League. Władze klubu jasno jednak stawiają sobie za cel walkę o mistrzostwo kraju. Ostatnie wyniki nie spełniły oczekiwań, dlatego finalnie podjęto decyzję o zakończeniu pracy Laurenta Blanca z drużyną. Tymczasem insider Fabrizio Romano ujawnił listę kandydatów na jego następcę.

Znany dziennikarz przekonuje, że działacze saudyjskiego giganta wytypowali już trzech szkoleniowców, którzy mogą przejąć stery nad drużyną. W gronie kandydatów znaleźli się: Luciano Spalletti, Xavi oraz Sergio Conceicao.

Blanc prowadził Al-Ittihad od lata 2024 roku, mając podpisany dwuletni kontrakt. Już wiadomo jednak, że 59-latek nie wypełni swojej umowy z klubem z Arabii Saudyjskiej.

Obecnie Al-Ittihad ma na koncie dziewięć punktów. W ostatni weekend drużyna przegrała w hicie z Al-Nassr, a bramki dla rywali zdobyli Sadio Mane oraz Cristiano Ronaldo.

Jeszcze przed przerwą reprezentacyjną ekipa z King Abdullah Sports City zmierzy się z Al-Ahli Dubai. Spotkanie odbędzie się 30 września o godzinie 20:15 czasu polskiego. Po przerwie na mecze drużyn narodowych Al-Ittihad wróci do gry 17 października, kiedy zmierzy się z Al-Fayha.

