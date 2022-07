Pressfocus Na zdjęciu: Nathan Ake

Władze Chelsea FC nie poddają się w walce o Matthijsa de Ligta. Na Stamford Brigde zdają sobie jednak sprawę, że faworytem o pozyskanie Holendra jest Bayern Monachium, więc powoli zaczęli się już rozglądać za innym klasowym środkowym obrońcą.

Juventus FC ogłosił cenę za Matthijsa de Ligta – to 75 mln funtów

Chelsea FC stać na taki wydatek, ale holenderski obrońca chce przenieść się do Bayernu Monachium

The Blues nie poddają się w walce o de Ligta, ale rozpoczęli już poszukiwania innych defensorów

Tuchel namawia de Ligta

Juventus FC ogłosił, że jest gotów sprzedać Matthijsa de Ligta za 75 mln euro. Dla Chelsea FC, która niedawno zmieniła właściciela, taki wydatek nie jawi się większym problemem. Tym bardziej, że 6-krtoni mistrzowie Anglii tego lata ponieśli już poważne straty w defensywie, gdyż stolicę Wielkiej Brytanii opuścili Andreas Christensen i Antonio Rudiger. Wielkim orędownikiem talentu 38-krotnego reprezentanta Holandii jest również menedżer The Blues, Thomas Tuchel.

W związku z chwilowym wakatem na stanowisku dyrektora sportowego na Stamford Brigde, to właśnie niemiecki szkoleniowiec póki co odpowiada za transfery i próbuje przekonać de Ligta do przeprowadzki na Wyspy Brytyjskie. Sęk w tym, że de Ligt jest zachwycony propozycją Bayernu Monachium, który chce z niego uczynić lidera obrony na lata. Sport1 donosi, że Holender wyraził już zgodę na transfer do Bawarii. Mistrzowie Niemiec co prawda nie skorzy do wydania kwoty, którą za de Ligta oczekuje Juventus FC, ale w ramach wymiany, mogą turyńczykom oddać Benjamina Pavarda.

Niespodziewany powrót na Stamford Brigde?

W Londynie więc powoli godzą się z faktem, że sprowadzenie holenderskiego obrońcy może się jednak okazać niemożliwe. Rozpoczęto zatem poszukiwanie innych klasowych środkowych obrońców. Cały czas na radarze Chelsea FC jest Jules Kounde, ale negocjacje w sprawie transferu z Sevillą FC utknęły w martwym punkcie.

Niespodziewanie pojawił się również temat powrotu do The Blues Nathana Ake. Defensor Manchester City występował w londyńskim klubie w latach 2011-2015, ale nie zdołał przebić się na dobre do pierwszego składu, w tym czasie rozgrywając zaledwie 17 spotkań. Od 2020 r. 27-krotny reprezentant Holandii występuje w drużynie The Citizens, ale także nie zdołał sobie jeszcze wywalczyć pewnego miejsca w składzie. I fakt ten właśnie chce wykorzystać Chelsea, która teraz może już zapewnić 27-latkowi regularne występy.

