PressFocus Na zdjęciu: Matthijs de Ligt

Według włoskiej gazety La Repubblica Juventus odrzucił dwie oferty Chelsea za Matthijsa de Ligta. Mimo to, władze The Blues nie poddają się i wkrótce mają wrócić z nową propozycją.

Matthijs de Ligt blisko opuszczenia Juventusu

Chelsea złożyła Starej Damie dwie oferty kupna Holendra

Bianconeri odrzucili propozycję The Blues, jednak wkrótce londyńczycy mają ponowić swoją ofertę

De Ligt bliski odejścia z Juventusu

W mediach pogłoski o rzekomym odejściu Matthijsa de Ligta z Juventusu pojawiały się od pewnego czasu, jednak były to głównie domysły. Sprawa nabrała rumieńców dopiero w ostatnich dniach po słowach dyrektora generalnego Starej Damy Maurizio Arrivabene, który przyznał, że “nie da się zatrzymać zawodnika, który chce odejść”. Do walki o Holendra poważnie włączyła się Chelsea, która szuka wzmocnień w defensywie po odejściu kliku zawodników.

Jak informuje La Repubblica Chelsea złożyła Juventusowi dwie oferty kupna Matthijsa de Ligta. Pierwsza to 40 milionów euro plus Timo Werner. Druga to 60 mln euro plus kolejne dziesięć w bonusach.

Jednak zdaniem źródła obie propozycje zostały natychmiast przez Starą Damę odrzucone. Juventus oczekuje kwoty bliższej stu milionom euro. Władze The Blues w najbliższym czasie mają przygotować nową ofertę kupna holenderskiego defensora, która ma opiewać na około 80 mln euro.

Obecnie odejście de Ligta z Juventusu wydaje się być bardzo realne. W kuluarach mówi się, że zawodnik pragnie poszukać nowych wyzwań w innej lidze, a możliwość przejścia do Chelsea jest dla niego satysfakcjonująca. Również Stara Dama najprawdopodobniej nie będzie robić problemów Holendrowi ze zmianą barw klubowych, gdy wpłynie oferta około 90 milionów euro. Choć nie należy spodziewać się szybkiego rozwiązania tej sytuacji to jednak transfer może dojść do skutku tego lata.

Zobacz również: Totti: transfer Cristiano Ronaldo do Romy jest nierealny