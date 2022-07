Pressfocus Na zdjęciu: Matthijs de Ligt

Sensacyjne informacje podaje Sky Sports Deutschland. Zdaniem dziennikarzy tej stacji, Bayern Monachium włącza się do walki o Matthijsa de Ligta i w walce o holenderskiego obrońcę wcale nie jest bez szans.

Bayern Monachium kusi Matthijsa de Ligta większymi perspektywami w Lidze Mistrzów oraz rolą lidera

Do transferu ma go przekonać również, dwójka innych graczy z Holandii, będąca już w kadrze monachijskiego klubu

Problemem może być jednak cena, jaką za swojego obrońcę oczekuje Juventus FC

De Ligt oczekuje gwarancji

Po paru chudych latach, Bayern Monachium znów szaleje na transferowym rynku. Po niespodziewanym kupnie Sadio Mane, tym razem mistrzowie Niemiec zagięli parol na innego gracza klasy światowej – defensora Juventus FC, Matthijsa de Ligta. 22-letni obrońca ma co prawda jeszcze dwa lata ważny kontrakt ze Starą Damą, ale irytuje go fakt, że turyńczycy są bezradni ostatnimi czasy w Lidze Mistrzów. 38-krotny reprezentant Holandii mógł zostać na Allianz Stadium, ale oczekuje gwarancji, że klub ze stolicy Piemontu latem 2022 wzmocni się na tyle, aby nie odpadać ciągle w 1/8 finału Champions League.

Bayern kusi z kolei de Ligta nie tylko większą szansą na sukcesy na arenie międzynarodowej, ale również i rolą lidera defensywy bawarskiego klubu. Po odejściu Niklasa Suele, mistrzowie Niemiec potrzebuje w obronie charyzmatycznego gracza, który nie będzie miał problemów z ustawianiem i dyrygowaniem kolegami. De Ligta do przenosin na Allianz Arena ma przekonać również fakt, że w klubie są już dwaj inni Holendrzy: Ryan Gravenberch oraz Noussair Mazraoui.

Bayern zrewanżuje się Juve?

Problemem może być jednak cena, jaką Juventus będzie oczekiwał za swojego obrońcę. Klauzula odstępnego wynosi 120 mln euro, ale Bianconerich, zdaniem Sky Sports Deutschland byliby w stanie swoje finansowe oczekiwania zaniżyć do 80 mln euro. Tymczasem Bayern, jak donoszą niemieckie media, gotów byłby wyłożyć maksymalnie 60 mln euro. To z kolei sprawia, że za faworyta w wyścigu o holenderskiego defensora należy upatrywać w Chelsea FC. Sam de Ligt jest jednak skory przenieść się do Monachium, gdzie aktualnie widzi dla siebie największe możliwości rozwoju.

Warto również przypomnieć, że Bayern zabiegał o de Ligta już w 2019 r., gdy ten, wraz z Ajaksem Amsterdam robił furorę w Lidze Mistrzów, docierając aż do 1/2 finału. Holender zdecydował się jednak wówczas na przenosiny do Juventusu.

