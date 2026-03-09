Ajax ogłosił nowego trenera. Jesienią Oscar Garcia był bardzo bliski przyjścia do Ekstraklasy!

W niedzielę Ajax Amsterdam ogłosił nazwisko nowego szkoleniowca. Został nim Oscar Garcia, który według naszych ustaleń jeszcze niedawno był bardzo bliski przyjścia do Ekstraklasy! Oto szczegóły.

Pro Shots/Alamy Na zdjęciu: Oscar Garcia

Kolejna rewolucja z Ajaksie

Nie jest to spokojny sezon w wykonaniu Ajaksu Amsterdam. Holenderski gigant ponownie wpadł w turbulencje, co skutkowało tym, że już drugi trener stracił w tym sezonie pracę.

Rozgrywki rozpoczął John Heitinga, ale słabe wyniki w lidze i Lidze Mistrzów sprawiły, że w listopadzie, po 15 spotkaniach (średnia punktowa 1,33) pożegnał się ze stanowiskiem.

Po nim stery przejął Fred Grim, ale i w tym przypadku szału nie było (21 spotkań, 1,57 pkt na mecz). W związku z tym 8 marca klub zdecydował się na kolejną zmianę. Grim wrócił do klubowej akademii, a na trenera pierwszego zespołu powołano Oscara Garcię!

Hiszpan, z bardzo dużym doświadczeniem z wielu krajów, był od niedawna trenerem Ajaksu U21. To, że trafił do tego klubu, nie jest wielką niespodzianką, bo Garcia od lat trzyma się blisko z rodziną Johana Cruyffa, a od lutego Jordi Cruyff jest dyrektorem technicznym wielokrotnego mistrza Holandii.

Pogoń była blisko

Natomiast co ciekawe, Oscar Garcia był całkiem niedawno bliski przyjścia do Ekstraklasy! Z naszych informacji wynika, że bardzo zaawansowane rozmowy prowadziła z nim Pogoń Szczecin. Garcia był w finansowym zasięgu klubu i gdyby na rynku nie pojawił się wtedy Thomas Thomasberg, to Duma Pomorza najprawdopodobniej sięgnęłaby właśnie po Hiszpana.

Niedługo potem goal.pl rozmawiał z obecnym trenerem Ajaksu, który w tamtym wywiadzie przyznał, że absolutnie nie wyklucza przyjścia do Ekstraklasy. Jak się jednak okazuje, los w tym przypadku chciał inaczej…

Po 26. kolejkach Ajax zajmuje piąte miejsce w tabeli holenderskiej ekstraklasy. Do końca rozgrywek zostało osiem meczów. Garcia ma poprowadzić klub (co najmniej) do lata.