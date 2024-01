PressFocus Na zdjęciu: Adrian Małachowski

Adrian Małachowski został nowym zawodnikiem Podbeskidzia

25-latek trafił do Bielska-Białej na zasadzie wypożyczenia

Piłkarza w tym sezonie mogliśmy oglądać w koszulce ŁKS-u Łódź

Oficjalnie: Adrian Małachowski wzmocnił Podbeskidzie Bielsko-Biała

Podbeskidzie Bielsko-Biała za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłosiło kolejny transfer. Na drugą część sezonu do zespołu pierwszoligowca dołączył Adrian Małachowski. 25-latek opuścił ŁKS Łódź na zasadzie wypożyczenia.

🆕 Nasz nowy pomocnik zwiedził już trochę Bielska-Białej. 📸🤝



Bielskie #WIĘZI pic.twitter.com/4BWXHFoZTg — TS Podbeskidzie S.A. (@TSP_SA) January 17, 2024

Adrian Małachowski w przeszłości miał okazje występować na zapleczu Ekstraklasy. Miało to miejsce w latach 2017-20, kiedy był graczem Pogoni Siedlce, a także GKS-u Bełchatów. Później wychowanek Legii Warszawa wyjechał do Niemiec, by wrócić do ojczyzny przed tym sezonem.

Były młodzieżowy reprezentant Polski w obecnie trwającej kampanii sześciokrotnie pojawił się na boiskach Ekstraklasy. Nawet udało mu się raz zaliczyć asystę, a miało to miejsce w spotkaniu przeciwko Puszczy Niepołomice.

