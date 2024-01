IMAGO / Jasper Jacobs / Belga Na zdjęciu: Ahmed Said (przy piłce)

Ahmed Said wkrótce może wzmocnić szeregi Podbeskidzia

Włoch bowiem jest testowany przez zespół z Bielska-Białej

Co ciekawe, 30-latek ma na koncie jedną zdobytą bramkę na poziomie Serie A

Podbeskidzie Bielsko-Biała testuje Ahmeda Saida

Podbeskidzie Bielsko-Biała w styczniowym okienku dokonało już jednego transferu. Szeregi zespołu wzmocnił Kacper Przepis. Wkrótce do popularnych “Górali” może trafić kolejny piłkarz. Jak przekazuje portal “bielsko.biala.pl”, Podbeskidzie właśnie testuje Ahmeda Saida.

Były młodzieżowy reprezentant Włoch od początku lipca pozostaje bez klubu. Ostatnią drużyną, w której miał okazje się prezentować było greckie Panserraikos. W poprzednim sezonie w barwach tego zespołu rozegrał 25 spotkań, w których strzelił 10 goli.

Ahmed Said swego czasu nawet miał okazje zagrać na poziomie Serie A. Zaliczył pięć takich występów. Co ciekawe, udało mu się nawet strzelić gola, a miało to miejsce w spotkaniu przeciwko Chievo Verona.

