Manchester United chce kupić dwóch reprezentantów Anglii

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick - trener Manchesteru United

Adam Wharton i Elliot Anderson celami Manchesteru United

Kibice Manchesteru United mogą być zadowoleni po ostatnim derbowym zwycięstwie 2:0 nad Manchesterem City. Zwolnienie Rubena Amorima oraz przejęcie zespołu Czerwonych Diabłów przez Michaela Carricka jak na razie okazują się trafionymi decyzjami. Drużyna z Old Trafford wciąż ma jednak swoje problemy i potrzebuje wzmocnień. Jedną z formacji wymagających zwiększenia rywalizacji jest linia środkowa, gdzie brakuje świeżości, dynamiki oraz większej jakości w rozegraniu piłki.

Jak czytamy na brytyjskiej stronie „Football Insider”, Manchester United może sprowadzić nawet dwóch nowych pomocników. Wszystko wskazuje jednak na to, że słynny klub nie ruszy na zakupy już zimą, lecz dopiero latem.

Czerwone Diabły mają chrapkę na zakontraktowanie Adama Whartona z Crystal Palace oraz Elliota Andersona z Nottingham Forest. Obaj piłkarze są wysoko oceniani na rynku transferowym. Według medialnych doniesień każdy z nich kosztowałby około 60 milionów euro.

Wymienieni zawodnicy są reprezentantami Anglii i należą do grona najlepszych pomocników w Premier League. 21-letni Wharton oraz 23-letni Anderson mogliby wnieść do zespołu Red Devils dużo jakości, intensywności i odwagi w grze. Na papierze wydają się idealnymi kandydatami do wzmocnienia środka pola. Są młodzi, a jednocześnie posiadają już cenne doświadczenie na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Anglii.