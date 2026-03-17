Real Madryt szykuje wielki powrót. To byłaby bomba transferowa

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Achraf Hakimi wróci do Realu Madryt?

Real Madryt nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie przyszłości Daniego Carvajala. Kontrakt 34-letniego prawego obrońcy obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2026 roku, a jego ostatnie problemy zdrowotne oraz wyraźny spadek formy skłaniają władze hiszpańskiego klubu do rozważenia zmiany na tej pozycji. W związku z tym działacze z Santiago Bernabeu zaczęli rozglądać się za potencjalnym następcą doświadczonego piłkarza.

Jak donosi hiszpański serwis „Fichajes.net”, wymarzonym kandydatem Florentino Pereza do wejścia w buty Carvajala jest Achraf Hakimi. Wyciągnięcie 27-letniego Marokańczyka z Paris Saint-Germain nie będzie jednak łatwym zadaniem.

Mimo to sam zawodnik ma być otwarty na powrót na Półwysep Iberyjski, co może pomóc przy realizacji transferu. Dla prawego obrońcy byłby to sentymentalny powrót na Santiago Bernabeu. Boczny defensor jest bowiem wychowankiem Realu Madryt, gdzie przebywał w latach 2006-2018.

Hakimi z powodzeniem występuje w barwach ekipy Les Parisiens od lipca 2021 roku, kiedy przeniósł się na Parc des Princes za 68 milionów euro z Interu Mediolan. 93-krotny reprezentant Maroka ma w swoim dorobku również występy dla Borussii Dortmund. W obecnym sezonie rozegrał 23 spotkania, zdobył 3 bramki i zanotował 5 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, a portal „Transfermarkt” wycenia wahadłowego na około 80 milionów euro.