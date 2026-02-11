Chelsea oraz Manchester United walczą o perspektywicznego obrońcę

NTB / Alamy Na zdjęciu: Abubacarr Sedi Kinteh

Abubacarr Sedi Kinteh może trafić do Premier League

Chelsea oraz Manchester United zajmują obecnie odpowiednio piąte oraz czwarte miejsce w tabeli Premier League. Oba zespoły walczą więc o awans do przyszłej edycji Ligi Mistrzów i już teraz planują wzmocnienia składu. Niewykluczone, że Niebiescy oraz Czerwone Diabły zmierzą się ze sobą nie tylko na boisku, ale również na rynku transferowym. Skautom obu klubów wpadł bowiem w oko ten sam, bardzo perspektywiczny zawodnik, który może wkrótce trafić do jednej z angielskich potęg.

Jak informuje dziennik „Daily Mail”, Chelsea i Manchester United latem będą zabiegać bowiem o zakontraktowanie Abubacarra Sediego Kinteha. 19-letni gambijski stoper robi furorę w Norwegii w barwach Tromso IL, czym zwrócił uwagę czołowych klubów z Anglii.

Plany gigantów z Wysp Brytyjskich może jednak pokrzyżować jeden ze szwajcarskich zespołów – FC Basel lub Young Boys Berno. Te kluby rozważają sprowadzenie defensora jeszcze tej zimy, zanim zakończy się tamtejsze okienko transferowe, co nastąpi 16 lutego.

Abubacarr Sedi Kinteh reprezentuje Tromso IL od marca 2025 roku, kiedy przeniósł się na Alfheim Stadion z senegalskiej akademii Mawade Wade za nieujawnioną kwotę. Norweski klub może zarobić na nim nawet kilkanaście milionów euro. Kontrakt mierzącego 186 centymetrów środkowego obrońcy obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Specjalistyczny serwis „Transfermarkt” wycenia młodego Gambijczyka na około pięć milionów euro.