Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Aaron Ramsdale

Ramsdale opuści Emirates Stadium? Trzeba zapłacić 60 mln funtów

Aaron Ramsdale w obecnym sezonie stracił miejsce w podstawowym składzie Arsenalu. Pierwszym wyborem Mikela Artety aktualnie jest David Raya, który latem zostanie wykupiony z Brentfordu. To pod znakiem zapytania stawia przyszłość 25-letniego angielskiego bramkarza. Aaron Ramsdale nie ma zamiaru pogodzić się z rolą rezerwowego i w najbliższym letnim okienku transferowym prawdopodobnie poszuka nowego klubu.

Jak poinformował brytyjski serwis “TEAMtalk”, Kanonierzy wycenili już swojego zawodnika i są gotowi sprzedać go za 60 milionów funtów. Kontrakt mierzącego 190 centymetrów wzrostu golkipera z Arsenalem wygasa 30 czerwca 2026 roku. Nie wiadomo, czy jakiś zespół wyłoży na stół aż tak wygórowaną kwotę. Aaron Ramsdale w ostatnich miesiącach był łączony z Wolverhampton Wanderers, Chelsea, Bayernem Monachium oraz Milanem.

Czterokrotny reprezentant Anglii do Londynu przeprowadził się w sierpniu 2021 roku. Wówczas przeszedł do drużyny The Gunners za 28 milionów euro z Sheffield United. Aaron Ramsdale w tej kampanii rozegrał tylko 11 meczów, wpuścił 12 bramek i zachował 3 czyste konta. Portal “Transfermarkt” wycenia go na około 25 milionów euro.