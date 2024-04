Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Marc Cucurella

Aston Villa sięgnie po Marca Cucurellę?

Marc Cucurella jak na razie nie spełnia oczekiwań w Chelsea, do której przeprowadził się w 2022 roku. Lewy obrońca kosztował aż 65,3 miliona euro, które wpłynęło na konto Brighton & Hove Albion. Z dwukrotnym reprezentantem Hiszpanii na Stamford Bridge wiązano ogromne nadzieje, ale rzeczywistość okazała się brutalna. The Blues są więc gotowi rozstać się z bocznym defensorem, by odzyskać choć część zainwestowanych w 25-latka pieniędzy.

Jak dowiedział się brytyjski portal “TEAMtalk”, Aston Villa w najbliższym letnim okienku transferowym może podjąć próbę sprowadzenia Marka Cucurelli. Szkoleniowiec Lwów Unai Emery zdaje sobie sprawę, że Alex Moreno oraz Lucas Digne mają już po 30 lat i wkrótce trzeba będzie pozyskać młodszego lewego obrońcę. Zawodnik Chelsea wydaje się ciekawym kandydatem do wzmocnienia formacji defensywnej drużyny The Villans.

Nie wiadomo jednak, czy Aston Villa będzie chciała spełnić wymagania finansowe klubu z Londynu. Przyszłość Marka Cucurelli powinna wyjaśnić się na przełomie czerwca oraz lipca. Kontrakt byłego piłkarza Barcelony z ekipą ze Stamford Bridge wygasa w 2028 roku, a serwis “Transfermarkt” szacuje jego wartość na około 25 milionów euro.