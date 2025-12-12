15 meczów i transfer. Przyszłość polskiego pomocnika przesądzona

Łukasz Łakomy przeniósł się latem do OH Leuven na zasadzie tymczasowego transferu. Polak zostaje jednak w Belgii na dłużej. W życie wszedł bowiem pewien zapis - informuje Tomasz Włodarczyk z „meczyki.pl”.

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Łakomy

Łakomy na dłużej w OH Leuven

Łukasz Łakomy z Polski wyjechał latem 2023 roku, kiedy to postanowił zamienić Zagłębie Lubin na Young Boys Berno. Szwajcarski klub zapłacił za pomocnika 1,4 miliona euro. W nowym zespole 24-latek grał między innymi na poziomie Ligi Mistrzów. Finalnie dla tej drużyn wystąpił 74-krotnie.

Polski pomocnik minionego lata rozpoczął nowy etap w karierze. Łakomy wybrał dość nieoczywisty kierunek, ponieważ zdecydował się na przenosiny do OH Leuven. Belgowie wypożyczyli 24-latka z opcją transferu definitywnego. Piłkarz dawał argumenty za tym, aby zostać wykupionym przez trzynasty zespół ligi belgijskiej. Stało się to jednak wcześniej, niż można było zakładać.

Łakomy w piątkowy wieczór rozegrał 90 minut w wyjazdowym meczu ze Standardem Liege (wygranym 1:0). Krótko potem Tomasz Włodarczyk (meczyki.pl) poinformował, że Polak zostanie w Leuven na stałe. W życie wszedł bowiem zapis o konieczności wykupu Polaka po rozegraniu piętnastu spotkań, co właśnie nastąpiło.

Belgowie za transfer Łakomego zapłacą dwa miliony euro. Umowa 24-latka obowiązywać ma do czerwca 2028 roku, z opcją przedłużenia o rok. Pomocnik w tym sezonie zdobył dwie bramki oraz zaliczył trzy asysty. Dobrą formą zwrócił na siebie uwagę selekcjonera Jana Urbana, który finalnie nie zdecydował się zaprosić go na zgrupowanie.

