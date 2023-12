IMAGO / Joly Victor Na zdjęciu: Piłkarze Paris Saint-Germain

Superliga wygrała spór z UEFA

Wkrótce mogą powstać nowe rozgrywki

PSG odcina się od tego pomysłu

PSG nie chce dołączyć do Superligi

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że Superliga będzie mogła stworzyć nowe rozgrywki niezależnie od działań ze strony FIFA i UEFA, a w mediach na nowo rozgorzała gorąca dyskusja na temat utworzenia tych rozgrywek.

Okazuje się, że nie będzie to takie proste. Brytyjski rząd już zapowiedział, że tamtejsze kluby mogą mieć spore problemy, jeśli zdecydują się dołączyć do turnieju. Brać w nim udziału nie zamierza również Paris Saint-Germain. Francuzi od samego początku byli przeciwni Superlidze i ponownie to potwierdzają.

– Paris Saint-Germain całkowicie odrzuca wszelkie plany dotyczące tak zwanej Superligi, co miało miejsce od pierwszego dnia i zawsze tak będzie. Jako dumna instytucja PSG wspiera zasady europejskiego modelu sportowego, wartości otwartej rywalizacji i integracji oraz współpracuje ze wszystkimi uznanymi interesariuszami europejskiego futbolu – zwłaszcza z kibicami i zawodnikami, którzy są w centrum uwagi – czytamy.

Zobacz również: Kolejna afera w PZPN ujrzała światło dzienne. Związek odpowiada na zarzuty