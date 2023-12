Włoska agencja prasowa ANSA donosi, że Napoli pozytywnie zareagowało na orzeczenie TSUE w sprawie Superligi. Według tamtejszych dziennikarzy Aurelio De Launrentis chciałby dołączyć do nowych rozgrywek.

IMAGO / Fotoagenzia Na zdjęciu: Piłkarze Napoli

Napoli jest gotowe dołączyć do Superligi

De Laurentis jest otwarty na dialog z innymi klubami

Większość zespołów opowiedziało się przeciwko

Napoli chętnie dołączy do Superligi

Perspektywy utworzenia nowej Superligi wzrosły w czwartek po orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w którym stwierdzono, że FIFA i UEFA nie mogą zakazać utworzenia nowych rozgrywek ani karać klubów lub piłkarzy za branie w nich udziału.

Jednak większość europejskich klubów opowiedziało się przeciwko powstaniu Superligi. W Polsce oficjalny komunikat w tej kwestii wydał Lech Poznań i Legia Warszawa. Wśród włoskich klubów znalazły się między innymi Inter, Roma czy Atalanta.

Tymczasem inne podejście do tematu Superligi ma Napoli. Azzurri nie znaleźli się w gronie klubów zaangażowanych w pierwotne planowanie Superligi w 2021 roku, jednak prezydent De Laurentiis, który często brał udział w sporach z FIFA i UEFA, nie byłby przeciwny dołączeniu do nowych rozgrywek. ANSA poinformowała natomiast, że prezydent Napoli byłby gotowy do udziału w dialogu z innymi głównymi europejskimi klubami, aby pomóc wspólnie budować projekt.

