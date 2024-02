AS Roma oficjalnie zaprzeczyła słowom Laporty ws. Superligi

Joan Laporta w wywiadzie dla RAC1 poinformował, że Roma jest gotowa dołączyć do Superligi. Rzymski klub postanowił wydać w tej sprawie oficjalne oświadczenie, w którym zaprzeczył słowom prezydenta FC Barcelony.

Źródło: AS Roma

IMAGO / Agostino Gemito Na zdjęciu: Piłkarze AS Romy

Laporta zdradził, jakie kluby chcą wziąć udział w Superlidze

Wśród nich znalazła się Roma

Rzymski klub szybko zareagował na słowa prezydenta FC Barcelony

Zdecydowane stanowisko Romy po słowach prezydenta Barcelony

Wywiad Joana Laporty dla RAC1 wywołał niemałą burzę w europejskich mediach. Prezydent Barcelony wymienił kilkanaście klubów, które według niego są gotowe wziąć udział w rozgrywkach Superligi.

Słowa Laporty najwyraźniej nie spodobały się w Rzymie. AS Roma kolejny raz wydała oświadczenie, w którym poinformowano, że nie zamierza przystąpić do Superligi. – Jak oświadczono publicznie kilka godzin po decyzji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Super League, AS Roma powtarza, że nie wspiera żadnego projektu związanego z tzw. Superligą – napisano.

– Klub oświadcza również, że nigdy nie zmienił swojego stanowiska w tej sprawie ani nie podjął żadnych rozmów na temat obrania innej ścieżki niż współpraca klubów za pośrednictwem ETO w ramach silnego partnerstwa i współpracy z UEFA i FIFA – dodano.

