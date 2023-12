IMAGO / Ettore Ferrari Na zdjęciu: Claudio Lotito

Orzeczenie TSUE nadal wzbudza mnóstwo emocji

Superliga ma wielu przeciwników

Ma jednak też swoich zwolenników

Prezydent Lazio widzi nadzieję dla klubów w utworzeniu Superligi

W czwartek ogłoszono orzeczenie TSUE, które potwierdza, że UEFA nie może karać klubów, które próbowały utworzyć konkurencyjne rozgrywki, choć oczywiście nie oznacza to, że one powstaną. Głos w tej sprawie zabrał Claudio Lotito.

– Ostatecznie zmienia się tylko to, gdzie mogą trafić pieniądze, ale mam wrażenie, że mogłoby to uwolnić znacznie większe środki dla klubów. Czy jestem zaskoczony orzeczeniem? A czy widziałeś kiedyś organ ds. regulacji energetyki, który również kupuje lub sprzedaje gaz? Nie. Nie możesz jednocześnie regulować prawa i sprzedawać towarów. Musisz wybrać jedno albo drugie – przyznał prezydent Lazio.

– Najpierw wszyscy musimy się uspokoić, przeczytać orzeczenie i dokładnie zrozumieć, co ono oznacza z prawnego punktu widzenia, a potem zobaczymy, co robić. Prawdziwym problemem są teraz pieniądze. Jak dotąd pieniądze płynęły do władz. Teoretycznie mogłoby to uwolnić duże zasoby dla klubów. W obecnym stanie rzeczy UEFA zatrzymuje część pieniędzy, część wydaje, a część rozdziela klubom – dodał.

Zobacz również: Reijnders tłumaczy, dlaczego odrzucił latem FC Barcelonę