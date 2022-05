PressFocus Na zdjęciu: Zlatan Ibrahimović

Każdy pisze swoją historię na bieżąco. W opowieści o drodze Milanu na szczyt ligi włoskiej i Scudetto na wyciągnięcie ręki jest miejsce na wspomnienie pewnego meczu przegranego 0:5 i rozmowy Mino Raioli ze Zlatanem, który już dwa i pół roku temu nosił się z zakończeniem kariery. Kompilacja tych dwóch zdarzeń pomogła odrodzić się Rossonerim – czytamy w najnowszym odcinku cyklu SerieALL na SerieA.pl.

Milan jeszcze nie jest mistrzem Włoch, ale jest tak blisko realizacji tego marzenia, że trudno wyobrazić sobie zepsucie finiszu sezonu

To dobry moment, by przypomnieć, jak ważną rolę w wywindowaniu pogrążonego w kryzysie klubu miał ten, który ostatnio grywa coraz mniej, ale zasłużył na miano postaci pomnikowej – Zlatan Ibrahimović

Artykuł jest opracowaniem źródłowego tekstu pochodzącego z “La Gazzetta dello Sport”

Zlatan chciał kończyć karierę

5:0 od którego zaczyna się ten tekst, to w gruncie rzeczy normalny wynik, który się zdarza. Gigantom rzadziej niż reszcie, ale i oni go nie unikają. Real kiedyś przegrał w tym stosunku z Barceloną, Barcelona w Lidze Mistrzów przyjęła nawet osiem bramek w jednym spotkaniu. Bayern – autor tamtejszego pogromu – jakiś czas później tracił gola za golem z Borussią Moenchengladbach, aż na tablicy pojawiło się właśnie 5:0. Tak naprawdę nie było niczym nadzwyczajnym przegrać 0:5 z Atalantą, która nabierała takiej prędkości, że zatrzymała się dopiero za kolejnych kilkanaście miesięcy w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

To był jednak czas, w którym Zlatan dogorywał w MLS. Mentalnie – zaznaczmy – bo fizycznie wciąż wyglądał jak dawny Zlatan. 30 bramek w sezonie było jak pstryknięcie palcami. Do legendy przeszła jego rozmowa z Mino Raiolą, którą panowie przeprowadzili, gdy w głowie Ibrahimovicia zaświtała myśl o zakończeniu kariery. – Przestań. Ktoś taki jak ty nie może skończyć z futbolem grając w USA. Wracaj do prawdziwego futbolu i pokaż, że nadal jesteś Ibrą. Choćby na sześć miesięcy. A później możesz odejść – superagent wiedział, że właśnie podpalił lont. Jego klient podchwycił tę gadkę. – Ja już nie potrzebuję kontraktu. Potrzebuję adrenaliny. Znajdź mi wyzwanie, które da mi adrenalinę.

Padło na Napoli, ale akurat Aurelio de Laurentiis pogonił z klubu Carlo Ancelottiego i sprawa się wysypała. Wtedy jednak Milan Stefano Piolego przegrał 0:5 w Bergamo, a Zlatan rzucił do Raioli: – Mino, zabierz mnie do Mediolanu. Muszę coś dla nich odzyskać.

