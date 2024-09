Piotr Zieliński latem zamienił Napoli na Inter Mediolan. Choć w Serie A rozegrano już 3. kolejki, to Polak wciąż nie zadebiutował w nowym klubie. Według wieści portalu Weszło.com powodem są wybory personalne Simone Inzaghiego.

Mkhitaryan pierwszym wyborem Inzaghiego, Zieliński musi poczekać

Piotr Zieliński wraz z zakończeniem poprzedniego sezonu odszedł z Napoli ze względu na wygasający kontrakt. Już w trakcie ubiegłych rozgrywek było wiadomo, że następnym klubem reprezentanta Polski będzie Inter Mediolan. Środkowy pomocnik został pierwszym polskim piłkarzem, który dołączył do seniorskiego zespołu Nerazzurrich. Mimo że sezon powoli się rozkręca, a we Włoszech odbyły się już 3. kolejki, to pochodzący z Ząbkowic Śląskich zawodnik wciąż nie zaliczył oficjalnego debiutu w koszulce 20-krotnego mistrza kraju.

O ile na starcie sezonu zmagał się z problemami mięśniowymi, tak od spotkania z Lecce jego nazwisko widniało w kadrze meczowej. Finalnie szkoleniowiec Interu Mediolan nie zdecydował się wystawić do gry nawet na kilka minut 30-letniego pomocnika. Radosław Laudański z portalu Weszło.com w rozmowie z włoskim dziennikarzem dowiedział się, dlaczego Zieliński wciąż nie zadebiutował w nowych barwach. Ivan Cardia z TuttoMercatoWEB uważa, że powodem są wybory personale Simone Inzaghiego.

– W pierwszej kolejce Piotr Zieliński nie był dostępny z powodu problemów fizycznych po urazie. W dwóch pozostałych seriach gier przyczyna jego nieobecności na boisku jest inna. Brak Zielińskiego można tłumaczyć wyłącznie wyborami personalnymi trenera. Obecnie Inter występuje w swoim podstawowym składzie i bardzo rzadko dokonuje roszad – powiedział Ivan Cardia w rozmowie z Radosławem Laudańskim z portalu Weszło.com.

Kiedy Zieliński może zadebiutować w Interze?

Nasuwa się więc pytanie kiedy polscy kibice mogą zobaczyć Piotra Zielińskiego w barwach Interu Mediolan? Włoski dziennikarz w rozmowie z portalem Weszło.com zasugerował, że sytuacja pomocnika zmieni się po przerwie na reprezentację. We wrześniu startuje Liga Mistrzów, więc Inzaghi będzie zmuszony do rotacji składem. Na tę chwilę pierwszym wyborem trenera jest Henrich Mychitarian.

– Więcej rotacji spodziewam się po rozpoczęciu Ligi Mistrzów. Wtedy najprawdopodobniej Zieliński zacznie dostawać więcej szans. W tej chwili pierwszym wyborem Simone Inzaghiego jest zdecydowanie Henrich Mychitarian – dodał dziennikarz portalu TuttoMercatoWEB.

Inter Mediolan aktualnie zajmuje 1. miejsce w Serie A z dorobkiem 7 punków. W następnej kolejce Il Biscione zmierzą się Monzą, a później czeka ich mecz w Lidze Mistrzów z Manchesterem City. Z kolei 22 września odbędą się pierwsze w tym sezonie Derby Mediolanu.