Simone Inzaghi poprowadził Inter do finału Ligi Mistrzów. Giuseppe Marotta, który jest dyrektorem mediolańczyków, wyraził się jasno o przyszłości trenera.

Pressfocus Na zdjęciu: Giuseppe Marotta

Simone Inzaghi ma kontrakt do 30 czerwca 2024 roku

Inter ma jasne stanowisko w sprawie Włocha

Przedstawił je Giuseppe Marotta, dyrektor mediolańczyków

Inter docenia wyczyn trenera. Klarowna deklaracja Marotty

Inter dwa lata temu zdecydował, że ich trenerem będzie Simone Inzaghi. Włoch w trakcie sezonu był zagrożony utratą posady. Jego zespół zagra jednak w finale Ligi Mistrzów, co kompletnie zmieniło sytuację szkoleniowca.

– Simone Inzaghi jest nietykalny. Nigdy nie był zagrożony, a dzięki ostatnim występom jest jeszcze silniejszy – przekonuje Giuseppe Marotta.

– Inzaghi będzie naszym trenerem w przyszłym sezonie, to w 100% gwarantowane. On zostaje – deklaruje dyrektor Interu. Inzaghi ma umowę z mediolańczykami do 30 czerwca 2024 roku.

