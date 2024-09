Zalewski może zostać przywrócony do składu Romy. Sensacyjne doniesienia

Nicola Zalewski może zostać przywrócony do składu AS Romy, która ma problem po kontuzji odniesionej przez Alexisa Saelemaekersa. Belg będzie musiał poddać się operacji kostki, co wykluczy go z gry na co najmniej dwa miesiące.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Kontuzja Saelemaekersa szansą dla Zalewskiego

Nicola Zalewski przeżywa trudny okres w AS Romie, ale niebawem jego losy mogą się odwrócić. Alexis Saelemaekers, który dołączył do Giallorossich podczas letniego okna transferowego, nie miał szczęścia w ostatnim meczu Serie A. W trakcie spotkania z Genoą, rozgrywanego w niedzielę na stadionie Marassi, Belg został zmuszony do zejścia z boiska już w 50. minucie gr z powodu urazu kostki. Jak podaje “La Gazzetta dello Sport”, po poniedziałkowych badaniach w Rzymie stwierdzono, że konieczna jest operacja, którą Saelemaekers najprawdopodobniej przejdzie w Belgii.

Przewiduje się, że rekonwalescencja po operacji potrwa co najmniej dwa miesiące, co oznacza, że skrzydłowy wróci do gry dopiero pod koniec roku. Jest to poważny cios dla Romy, która liczyła na dynamiczne występy Belga w obecnym sezonie, zwłaszcza że Saelemaekers dopiero co rozpoczął swoją przygodę w nowym klubie po transferze z Milanu.

Absencja Saelemaekersa zmusza Romę do szukania alternatyw na skrzydłach. Według “Gazzetty”, jedną z opcji jest przywrócenie do składu Nicoli Zalewskiego. Reprezentant Polski, który ostatnio był wyłączony z gry po odrzuceniu oferty transferowej z Galatasaray, może otrzymać szansę ponownego udowodnienia swojej wartości w drużynie. Trener Daniele De Rossi będzie musiał bowiem znaleźć sposób na wypełnienie luki po kontuzjowanym Belgu, aby utrzymać konkurencyjność na skrzydłach.

Zobacz również: Vlahović ostro krytykowany. Motta staje w obronie napastnika