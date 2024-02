Walukiewicz zbiera pochwały we Włoszech. Probierz dostał sygnał

IMAGO / Jonathan Moscrop Na zdjęciu: Sebastian Walukiewicz

Empoli pokonało Sassuolo 3:2

Sebastian Walukiewicz rozegrał cały mecz

Polak zebrał dobre recenzje

Sebastian Walukiewicz zadomowił się w Serie A

Sebastian Walukiewicz na stałe zagościł w składzie Empoli w tym sezonie Serie A. Polak ma na koncie już 17 spotkań i w zdecydowanej większości wychodził na boisko od pierwszych minut.

Walukiewicz kolejny dobry występ zaliczył w wygranym meczu z Sassuolo (3:2), za co otrzymał dobre recenzje we włoskich mediach. Tym samym 23-letni środkowy obrońca wysłał jasny sygnał selekcjonerowi Michałowi Probierzowi.

– Dobry występ Polaka. Ułatwia to nisko ustawiona obrona zespołu, co nie naraża go na duże ryzyko. Jest ostrożny, gdy musi trzymać piłkę między nogami, nie podejmując zbędnego ryzyka – ocenia calcio.oasport.it.

– Bardzo dobry w ustawieniu i odbudowywaniu pozycji – krótko ocenia włoski Eurosport.