PressFocus Na zdjęciu: Theo Hernandez

AC Milan w niedzielne popołudnie sprostał roli faworyta i pewnie 3:0 pokonał Venezię Calcio w meczu 21. kolejki Serie A. Dzięki tej wygranej Rossoneri przesunęli się na pierwsze miejsce w tabeli.

AC Milan przynajmniej przez kilka godzin będzie zajmował fotel lidera

W niedzielne popołudnie Rossoneri odnieśli trzecie ligowe zwycięstwo z rzędu

Po 21 rozegranych spotkaniach mają na swoim koncie 48 punktów

Milan podbił Wenecję

Spotkanie doskonale ułożyło się dla drużyny Stefano Piolego, która już w drugiej minucie objęła prowadzenie. Po szybko wyprowadzonej akcji, Rafael Leao zagrał wzdłuż linii bramkowej do Zlatana Ibrahimovicia, a Szwed z najbliższej odległości skierował futbolówkę do siatki. Jak się później okazało była to jedyna bramka w pierwszej połowie. Kolejne obejrzeliśmy po przerwie.

Trzy minuty po wznowieniu gry na 2:0 podwyższył Theo Hernandez, który pokonał bramkarza Venezii mocnym uderzeniem z lewej strony pola karnego. Drugą asystę na swoje konto w tej sytuacji zapisał Rafael Leao.

W 59. minucie Hernandez mógł świętować zdobycie drugiego gola. Tym razem wykorzystał rzut karny, który został podyktowany za zagranie piłki ręką przez Michaela Svobodę. Zawodnik gospodarzy, który nieprzepisowo interweniował przed linią bramkowa, ukarany został również czerwoną kartką.

Do ostatniego gwizdka sędziego spotkanie było pod kontrolą gości. Wynik 3:0 nie uległ zmianie i Milan mógł świętować awans na pierwsze miejsce w tabeli Serie A. Pozostanie na nim przynajmniej do wieczora, kiedy swoje spotkanie z Lazio rozegra Inter Mediolan.

