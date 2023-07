IMAGO / Mickael Chavet Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Przyszłość Romelu Lukaku jest wciąż niejasna

Belg sam nie wie, do jakiego klubu chce trafić

Kibice drużyn tracą do niego cierpliwość

Kibice Interu z ostrą wiadomością do Lukaku

Romelu Lukaku wciąż oficjalnie jest piłkarzem Chelsea, ale nie kwapi się do pozostania w barwach The Blues. Wszystko wskazywało na to, że ponownie przeniesie się do Interu. Jednak w pewnym momencie Belg zaczął negocjować z Juventusem, przez co Nerazzurri kompletnie z niego zrezygnowali. Ponadto nie chcą go u siebie również kibice Starej Damy.

We wtorek (18 lipca) ultrasi Interu opublikowali oficjalną wiadomość do napastnika. Nie szczędzili ostrych słów, nawiązując do zachowania Belga.

– Nie chcemy cię więcej widzieć, Lukaku. Zdradziłeś nas wszystkich. Zawsze wstawialiśmy się za tobą w trudnych momentach, a teraz wbijasz nam nóż w plecy. Sprzedajesz się temu, kto zaoferuje najwyższą cenę po pocałowaniu naszego herbu. Nie jesteś prawdziwym mężczyzną – napisali ultrasi Nerazzurrich.