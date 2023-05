Przenosinom Arkadiusza Milika do Juventusu towarzyszyły spore wątpliwości ze strony dziennikarzy. Reprezentant Polski dobrze odnalazł się jednak w Turynie, co docenił również Massimiliano Allegri. Trener skomplementował postawę snajpera.

Pressfocus Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Arkadiusz Milik w obecnym sezonie zanotował dziewięć trafień i asystę w barwach Juventusu

Stara Dama wciąż nie zdecydowała, czy wykupi Polaka z Olympique Marsylii

Massimiliano Allegri ceni sobie napastnika i jest pozytywnie zaskoczony jego grą

Allegri w superlatywach o Miliku

Arkadiusz Milik wciąż nie może być pewny tego, czy zostanie wykupiony po sezonie przez Juventus. Reprezentant Polski udowodnił jednak, że pasuje do stylu gry preferowanego przez Starą Damę. Jedyną przeszkodą w zyskaniu regularności były częste urazy.

Wkład Milika w grę Juventusu docenia Massimiliano Allegri. Włoski szkoleniowiec przyznał, że nie spodziewał się, iż snajper będzie tak cennym dla drużyny wzmocnieniem.

– Muszę przyznać, że zaskoczył mnie pozytywnie, mimo że znaliśmy go już wcześniej i wiedzieliśmy, jaki potencjał w nim drzemie. Jest wyróżniającym się i zrównoważonym zawodnikiem – stwierdził szkoleniowiec.

Allegri 🎙 «Angel? Sa benissimo cosa deve fare domani, quando conta il risultato è stato sempre presente, la sua carriera parla per lui. Milik? Un ragazzo straordinario, equilibrato, che mi ha sorpreso umanamente, non calcisticamente perché conoscevo le sue qualità».#UEL #JUVSEV — JuventusFC (@juventusfc) May 10, 2023

– Wniósł wiele do naszej gry i nadal będzie w stanie to robić. Jestem szczęśliwy z jego postępów. Uważam, że to był doskonały ruch – dodał.

Przyszłość Arkadiusza Milika powinna rozstrzygnąć się w przeciągu najbliższych tygodni. Wiele wskazuje na to, że Juventus ostatecznie wykupi wycenianego na 10 milionów euro napastnika z Olympique Marsylii.

