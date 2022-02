Transfery w Serie A. Eksperci wskazali wygranych

PressFocus Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Piotr Dumanowski i Dominik Guziak z Eleven Sports podsumowali zimowe mercato. Transfery w Serie A rozpaliły nie tylko ligę włoską. Najgłośniejszym ruchem było przejście Dusana Vlahovicia z Fiorentiny do Juventusu. Stara Dama dozbroiła się na drugą część sezonu.

Zimowe okno transferowe w Serie A było interesujące

Najbardziej aktywny na rynku był Juventus, który oprócz Vlahovicia ściągnął Denisa Zakarię

Inter Mediolan także nie próżnował i uzupełnił kadrę Robinem Gosensem

Transfery w lidze włoskiej – zima 2022

Letnie okno transferowe zwykle jest ciekawsze niż to zimowe, mamy do czynienia z większymi transferami i większą ich liczbą. Czasami jednak i zimą zdarzają się duże ruchy. Tak było w tym roku. Juventus prezentuje się dość słabo w ofensywie, jest najsłabszą drużyną z czołówki Serie A pod tym względem, więc musiał wzmocnić atak. Zrobił to w najlepszy możliwy sposób. Dusan Vlahović, który jest liderem klasyfikacji strzelców ligi, został ściągnięty z Fiorentiny i są wiązane z nim wielkie nadzieje.

Drugim istotnym wzmocnieniem Juve jest Denis Zakaria z Borussii Moenchengladbach. Reprezentant Szwajcarii ma poprawić grę w środku pola i ma zastąpić Rodrigo Bentancura, który często nie dojeżdżał w ofensywie. Urugwajczyk, a także Dejan Kulusevski zostali oddani do Tottenhamu pod skrzydła Antonio Conte.

Oczywiście nie tylko Juventus był aktywny podczas zimowego mercato. Inter Mediolan, który prowadzi w Serie A, wzmocnił się ściągając Robina Gosensa z Atalanty Bergamo. Mistrz Włoch jest na najlepszej drodze do obrony tytułu, a transfer reprezentanta Niemiec może mu wyjść tylko na dobre.

