Totti może wrócić do gry? Kontaktował się z nim klub Serie A!

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Francesco Totti

Totti miał propozycję z Serie A

Francesco Totti to absolutna legenda futbolu. Włoch całą karierę spędził w Romie. Barwy Giallorossich reprezentował przez 24 lata. W tym czasie rozegrał 785 spotkań, w których strzelił 307 goli i zanotował 207 asyst. Mistrzostwo Świata, mistrzostwo Włoch, dwa puchary i dwa superpuchary kraju, a także tytuł króla strzelców Serie A – tak prezentuje się dorobek słynnego napastnika.

Totti z boiskiem pożegnał się po sezonie 2016/17. Ostatnim meczem w jego karierze było starcie 38. kolejki Serie A z Genoą. Roma wygrała 3:2, ale legendarny snajper nie wpisał się na listę strzelców. Po siedmiu latach od tamtego momentu Włoch zastanawia się nad… powrotem na boisko. W wywiadzie dla Il Messaggero ujawnił, że kontaktowało się z nim już kilka klubów.

Cagliari, które aktualnie zajmuje 15. miejsce w Serie A i Sampdoria, 12. w Serie B, miały zaproponować mu kontrakty meczowe. Czy 48-letni Totti wróci do gry i założy koszulkę ekipy Davide Nicoli lub Andrei Sottila? Chociaż ten scenariusz wcale nie wydaje się niemożliwy, to sam mistrz świata z 2006 roku uważa, że powrót do rywalizacji na tym poziomie jest już niemożliwy.