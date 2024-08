Inzaghi zachwycony formą swojego zawodnika po ostatnim meczu

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Simone Inzaghi chwali Marcusa Thurama

W minioną sobotę Inter Mediolan zainaugurował swój sezon 2024/25 w rozgrywkach Serie A. Mistrzowie Italii w swoim pierwszym meczu mierzyli się na wyjeździe z Genoą. Spotkanie na Stadio Luigi Ferraris nie ułożyło się po myśli „Nerazzurrich”, którzy zremisowali z niżej notowanym rywalem 2:2. Jednym graczem mediolańczyków, który po końcowym gwizdku mógł być zadowolony, to Marcus Thuram. Francuz bowiem tego dnia ustrzelił dublet.

Kilka dni po spotkaniu na łamach „La Gazzetty dello Sport” ukazał się artykuł, w którym dowiadujemy się o odczuciach Simone Inzaghiego co do formy właśnie Marcusa Thurama. Włoska prasa przekazuje, że szkoleniowiec Interu Mediolan jest niezwykle zadowolony z dyspozycji Francuza.

– Marcus na tym poziomie to skuteczny środek uspokajający. A ponadto, zawsze lepiej mieć drugą strzelbę, gdy pierwsza zawodzi. To, co pokazano w Ligurii, zwiększyło optymizm w Appiano: to pozytywna fala, którą Inzaghi chce wykorzystać jak najwięcej, zwłaszcza że Marcusa napędza również nowa rywalizacja z Mehdim Taremim – czytamy we włoskiej prasie, którą cytuje serwis “intermediolan.com”.

Inter Mediolan w kolejnym meczu ligowym ugościł na Stadio Giuseppe Meazza zespół Lecce. To spotkanie odbędzie się już w przyszłą sobotę.

