Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Adrien Rabiot

Bayern, Inter i Liverpool, trzech gigantów chce Rabiota

Adrien Rabiot zakończył współpracę z Juventusem po pięciu latach spędzonych na Allianz Stadium. Kontrakt reprezentanta Francji, który obowiązywał do 30 czerwca, nie został przedłużony. Środkowy pomocnik po zakończeniu Euro 2024 został więc wolnym zawodnikiem.

Mimo upływu czasu Rabiot wciąż nie zdecydował się związać z nową drużyną. Choć propozycji z pewnością mu nie brakuje, to wielu ekspertów zauważa, że problemem są oczekiwania finansowe, które stawia jego agentka, a zarazem matka – Veronique Rabiot.

Francuski dziennik L’Equipe poinformował o potencjalnych kierunkach transferu dla byłego piłkarza Juventusu. Z ich informacji wynika, że na placu boju pozostały trzy kluby, które widziałyby Rabiota w swoich barwach. Wśród nich znajduje się Liverpool, Inter Mediolan oraz Bayern Monachium.

Przede wszystkim wydaje się, że to The Reds byliby najpewniejszą opcją dla zawodnika, bowiem Arne Slot wciąż szuka nowego pomocnika. Natomiast w przypadku Interu i Bayernu w środku pola panuje duża konkurencja, bowiem jedni i drudzy dokonali latem wzmocnień w drugiej linii. Do Mediolanu przeniósł się m.in. Piotr Zieliński, zaś do Monachium trafił Joao Palhinha.

Rabiot w Juventusie spędził pięć lat, a łącznie w barwach Zebr rozegrał 212 spotkań, w których zdobył 22 bramki. W przeszłości reprezentował również barwy Paris Saint-Germain, którego jest wychowankiem.