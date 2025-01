Pudło sezonu w Serie A! Thorsby i Pinamonti będą o tym śnić po nocach [WIDEO]

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Morten Thorsby

Koszmarne pudło Thorsby’ego na pustą bramkę

W niedzielę w ramach 19. kolejki Serie A odbyło się starcie dwóch najsłabszych drużyn w lidze pod względem ofensywy. Lecce – Genoa, bowiem o nich mowa mają najmniej zdobytych bramek w dotychczasowych spotkaniach. W bezpośrednim meczu nie należało więc nastawiać się na festiwal goli, lecz te zdecydowanie powinny paść, bo okazji ku temu nie brakowało.

Choć konfrontacja na Stadio Via del Mare w Lecce zakończyła się bezbramkowym remisem, to kibice zebrani na stadionie na brak emocji nie narzekali. W 44. minucie serca fanów Genoi zabiły mocniej, ponieważ Morten Thorsby i Andrea Pinamonti mieli przed sobą pustą bramkę. Mimo to obaj nie byli w stanie skierować futbolówki do siatki, dwukrotnie uderzając w poprzeczkę.

Najpierw przed idealną okazją do zdobycia bramki stanął Thorsby. Norweg otrzymał podanie na pustą bramkę, lecz z odległości dwóch metrów uderzył prosto w obramowanie bramki. Dosłownie sekundy po jego uderzeniu szczęścia próbował Pinamonti, lecz jego strzał z woleja również zatrzymał się na poprzeczce.

JAK⁉️ Pudło sezonu w Serie A? 🤯 Co zrobił Morten Thorsby, a chwilę później Andrea Pinamonti?! 🤦‍♂️🎯 Dwie poprzeczki w DWIE SEKUNDY! 🚀⚽😱#włoskarobota pic.twitter.com/1VOgI1Ex7M — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 5, 2025

Ostatecznie obie drużyny podzieliły się punktami. Genoa aktualnie zajmuje 13. miejsce z dorobkiem 20 punktów. Z kolei Lecce ma 17 oczek, co daje im 18. miejsce w tabeli. Podopieczni Marco Giampaolo znajdują się w strefie spadkowej, mając identyczny dorobek punktowy, co 17. w lidze Cagliari.