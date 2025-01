Kwaracchelia opuści Napoli? Chce go gigant Premier League

Giuseppe Maffia / Alamy, Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Chwicza Kwaracchelia i Ruben Amorim

Man United szuka następcy Rashforda, Kwaracchelia jedną z opcji

Chwicza Kwaracchelia to niekwestionowana gwiazda nie tylko Napoli, ale również Serie A. Obecnie o gruzińskim skrzydłowym marzą największe kluby w Europie, lecz zawodnik prowadzi rozmowy ws. przedłużenia kontraktu z Partenopei. Jeśli jednak w najbliższym czasie obie strony nie osiągną porozumienia, to 23-latek latem może rozglądać się za nowym pracodawcą. Jak dobrze wiadomo, na brak ofert na pewno nie będzie narzekać.

Według najnowszych wieści portalu TeamTalk transferem Kwaracchelii interesuje się Manchester United. Czerwone Diabły szukają na rynku kandydatów, którzy mogą zastąpić Marcusa Rashforda. Reprezentant Anglii być może niebawem opuści klub, bowiem wyraził chęć podjęcia się nowego wyzwania. Gwiazdor Napoli oprócz gry na Old Trafford ma przed sobą również perspektywę dołączenia do Liverpoolu. The Reds nadal są zainteresowani sprowadzeniem reprezentanta Gruzji.

Kwaracchelia aktualnie jest niedostępny ze względu na kontuzję. Skrzydłowy zmaga się z urazem kolana, przez co opuścił ostatni mecz z Fiorentiną. W tym sezonie Gruzin rozegrał 19 spotkań, w których zdobył 5 bramek i zanotował 3 asysty. Kontrakt z Napoli wygasa latem 2027 roku. Neapolitańczycy na transfer wychowanka Dinamo Tbilisi zdecydowali się w lipcu 2022 roku. Klub spod Wezuwiusza za sprowadzenie Kwaracchelii zapłacił Dinamo Batumi ok. 13 milionów euro.