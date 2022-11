fot. PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Wyniki sobotnich meczów 15. kolejki Serie A. Nie brakowało goli w starciach w lidze włoskiej. Jedną z bramek zdobył Piotr Zieliński, którego Napoli pokonało Udinese Calcio (3:2). Z kolei Lecce okazało się lepsze w boju z Sampdorią (3:0). Trzy oczka zainkasowali też piłkarze Bologni, którzy pokonali u siebie Sassuolo (3:0).

Napoli z najlepszym startem w historii

SSC Napoli przystępowało do starcia z Udinese Calcio jako faworyt. W pierwszej odsłonie podopieczni Luciano Spallettiego zrobili wszystko, co w ich mocy, aby zrealizować plan. Wyszli na dwubramkowe prowadzenie. Jednego z goli strzelił Piotr Zieliński, grający do 67 minuty. W drugiej połowie neapolitańczycy dołożyli kolejne trafienie, co sprawiało, że szeregi Napoli wkradło się rozluźnienie. Efektem tego było to, że gości zdobyli dwie bramki. To jednak było wszystko, na co było stać Udinese.

🇵🇱 PIOTR ZIELIŃSKI! CO ZA BRAMKA! ⚽️😍



Zobaczcie to piękne trafienie reprezentanta Polski! 🔥



Mecz SSC Napoli z Udinese Calcio trwa w Eleven Sports 2. #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/6C3lRbo76K — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) November 12, 2022

W drugim sobotnim starciu znajdująca się w strefie spadkowej Sampdoria nie dała rady Lecce. Beniaminek Serie A pokonał ligowego outsidera różnicą dwóch goli i odskoczył od strefy drużyn zagrożonych spadkiem. Lecce zanotowało trzecie trafienie w tej kampanii. Bartosz Bereszyński grał w szeregach genueńczyków tylko w pierwszej połowie.

CO ZA ASYSTA! 😍🔝



Niekonwencjonalne podanie Lorenzo Colombo wykorzystał Lameck Banda! ⚽️🔥 Musicie to zobaczyć! 👇 #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/isP8lhXp39 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) November 12, 2022

W ostatnim spotkania dnia Bolognia z Łukaszem Skorupskim w składzie mierzyła się z Sassuolo. Rossoblu zwyciężyli, dzięki czemu moga pochwalić się dorobkiem 19 punktów na koncie. W ekipie Thiago Motty całe zawody rozegrał polski bramkarz.

Wyniki meczów 15. kolejki Serie A

SSC Napoli – Udinese Calcio 3:2 (2:0)

1:0 Osimhen 15′

2:0 Zieliński 31′

3:0 Elmas 58′

3:1 Nestorovski 79′

3:2 Samardzić 82′

UC Sampdoria – US Lecce 0:2 (0:1)

0:1 Colombo 45+1′

0:2 Banda 83′

Bologna FC – US Sassuolo 3:0 (1:0)

1:0 Aebischer 30′

2:0 Arnautović 50′

3:0 Ferguson 78′

Czytaj więcej: Napoli zakończyło 2022 rok happy-endem, Zieliński z golem [WIDEO]