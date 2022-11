fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze SSC Napoli

SSC Napoli pokonało Udinese Calcio (3:2) w meczu 15. kolejki Serie A. Udany występ zaliczył Piotr Zieliński, który strzelił trzeciego gola w tym sezonie ligi włoskiej.

SSC Napoli nie zwalnia tempa, notując w sobote jedenaste z rzędu zwycięstwo

Azzurri na ligową przerwę udali się z dorobkiem 41 punktów

Piotr Zieliński grał w sobotnim boju do 67 minuty, gdy zmienił go Tanguy Ndombele

Napoli zostało postraszone przez Udinese

SSC Napoli w roli zdecydowanego faworyta podchodziło do sobotniej batalii przeciwko Udinese Calcio. Azzurri liczyli na jedenaste z rzędu zwycięstwo w lidze włoskiej. Tymczasem Zebry miały nadzieję na przerwanie serii trzech z rzędu remisów, chcąc wrócić na zwycięski szlaki.

W pierwszej połowie gospodarze dominowali pod względem utrzymania przy piłce, ale nie miało to większego przełożenia na sytuacje strzeleckie. W każdym razie Napoli było do bólu skuteczne, co było decydujące w pierwszych trzech kwadransach rywalizacji.

Wynik meczu został otwarty już w 15. minucie. W roli głównej wystąpił Victor Osimhen, który strzałem głową wykorzystał podanie od Eljifa Elmasa. Tym samym po asyście Macedończyka reprezentant Nigerii wyprowadził Azzurrich na prowadzenie.

Tymczasem jeszcze przed przerwą prowadzenie Napoli podwyższył Piotr Zieliński. Reprezentant Polski pięknie przymierzył po podaniu Hirvinga Lozano i do przerwy podopieczni Luciano Spallettiego prowadzili różnicą dwóch goli.

Po blisko godzinie gry tablica wynikowa wyświetlała rezultat 3:0. Było to następstwem trafienia Elmasa, który rozgrywał bardzo dobrą partię. 23-latek w świetnym stylu ograł jednego z rywali, a następnie oddał celny strzał i wydawało się, że Napoli ma spotkanie pod kontrolą.

Tymczasem w ostatnich piętnastu minutach podstawowego czasu gry goście wzięli się jednak solidniej do pracy. Najpierw w 79. minucie gola strzelił Ilja Nestorovski, który wyróżnił się ładnym uderzeniem ze skraju pola karnego. Z kolei w 82. minucie Lazar Samardzić oddał strzał sprzed pola karnego i zrobiło się nerwowo w Neapolu. Ostatecznie jednak gospodarze utrzymali korzystny wynik do końca.