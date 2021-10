W niedzielny wieczór Fiorentina stanęła do walki z Napoli w ramach 7. kolejki Serie A. W pierwszej połowie padły gole z obu stron. Co ciekawe, Bartłomiej Drągowski obronił rzut karny, który wykonywał Lorenzo Inzigne. Tym sposobem Polak zatrzymał mocne uderzenie mistrza Europy, ale Azzurri i tak wpakowali piłkę do siatki za sprawą dobitki.

W ramach 7. kolejki Serie A, Fiorentina zagrała z Napoli

Jeszcze przed przerwą Bartłomiej Drągowski obronił rzut karny, który wykonywał Lorenzo Insigne

Wspaniała interwencja Drągowskiego

Fiorentina postawiła Napoli twarde warunki. Gospodarze pierwsi objęli prowadzenie i trzeba przyznać, że dość dobrze wyglądali na tle rywali. Jednak tuż przed przerwą w polu karnym gospodarzy sędzia dopatrzył się przewinienia. Wówczas faulowany był Victor Osimhen.

Bartłomiej Drągowski obronił strzał z rzutu karnego L. Insigne! 👏



Niestety, wobec dobitki 🇵🇱 bramkarz był bezradny, ale i tak należą mu się wielkie brawa za pierwszą interwencję!#włoskarobota pic.twitter.com/TO2KecjVtx — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 3, 2021

W konsekwencji Bartłomiej Drągowski stanął między słupkami i wyczekiwał na strzelca jedenastki. Do piłki podszedł Lorenzo Insigne. Włoch nie był w stanie pokonać polskiego bramkarza. Najpierw trafił w 24-latka, natomiast później jego dobitkę przytomnie obronił Polak. Dopiero przy atomowym uderzeniu Hirvinga Lozano, Drągowski skapitulował nie mając żadnych szans na interwencję.

Przeczytaj również: Kacper Kozłowski pod lupą skauta AC Milan