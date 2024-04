Pro Shots / Alamy Na zdjęciu: Ruud Gullit

Inter – Milan, mecz o wyjątkowej wadze

Na poniedziałek zostało zaplanowane spotkanie derbowe pomiędzy Interem Mediolan a AC Milan. Zbliżający się mecz ma niezwykle wyjątkową wagę. „Nerazzurri” w przypadku dzisiejszego zwycięstwa zapewnią sobie tytuł mistrza Włoch. Jednak zespół Stefano Piolego z pewnością będzie chciał pokrzyżować plany rywalom.

W poniedziałkowym wydaniu „La Gazzetty dello Sport” ukazał się wywiad z Ruudem Gullitem. Były legendarny piłkarz w rozmowie poruszył temat nadchodzącego meczu. Holender wierzy, że Milan tego meczu nie przegra, a także z uznaniem wypowiedział się o drużynie prowadzonej przez Simone Inzaghiego.

Gullit: Inter gra bardzo dobrze i to nie tylko od dzisiaj

– Powiedzmy sobie szczerze. W Milanie woleliby inną wagę meczu. Aby nie był on tak decydujący. Biorąc pod uwagę sytuację, jestem pewien, że piłkarze zrobią wszystko, aby tego meczu nie przegrać. Inter po prostu nie może świętować Scudetto w derbach na własnym stadionie! – powiedział Ruud Gullit cytowany przez „Football Italia”.

– Musimy to przyznać, że Inter gra bardzo dobrze i to nie tylko od dzisiaj. W zeszłym roku dotarli do finału Ligi Mistrzów, więc to świetny zespół. I powiem coś, czego nigdy nie chciałem powiedzieć: oni są dzisiaj faworytami do zwycięstwa – dodał były holenderski piłkarz, który reprezentował barwy Milanu.

Początek rywalizacji na Stadio Giuseppe Meazza już o godzinie 20:45. Arbitrem tego spotkania będzie Andrea Colombo.

