Kibice Romy wściekli po decyzji klubu. Obwiniają piłkarzy

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Daniele De Rossi

AS Roma przeżywa trudny okres

Daniele De Rossi, ikona Romy, niespodziewanie został zwolniony, co wywołało szok wśród fanów. Klub ogłosił decyzję za pośrednictwem oficjalnego komunikatu, bez wcześniejszych zapowiedzi. De Rossi został zastąpiony przez Ivana Juricia, byłego trenera Torino, który podpisał kontrakt do czerwca 2025 roku z opcją przedłużenia.

Fani nie kryją swojego niezadowolenia, tym bardziej że jeszcze w styczniu klub rozstał się z Jose Mourinho, co także wywołało burzę wśród sympatyków. Kibice nie wytrzymali napięcia i zgromadzili się przed bramami ośrodka treningowego w Trigorii, żądając odpowiedzi od kapitana, Lorenzo Pellegriniego. Obwiniali zawodników o ciągłe zmiany trenerów, twierdząc, że niepowodzenia na boisku to wynik ich postawy, a nie pracy sztabu szkoleniowego.

Lorenzo Pellegrini próbował uspokoić wzburzonych fanów, jednak ich gniew był trudny do opanowania. W trakcie rozmowy padały ostre słowa i oskarżenia, na co kapitan odpowiedział: – Nie musicie mi tego mówić -, gdy usłyszał obelgi pod swoim adresem. Wcześniej tego miesiąca doszło także do spięcia między Bryanem Cristante a De Rossim, co dodatkowo wzburzyło kibiców. Cristante stał się głównym celem krytyki, z zarzutami, że na boisku nic nie dawał z siebie.

Nie wiadomo, jak kibice przyjmą nowego trenera, Ivana Juricia, który niedługo zadebiutuje na ławce trenerskiej Romy. Jego pierwszy mecz odbędzie się w niedzielę, na Stadio Olimpico, przeciwko liderowi Serie A – Udinese. Jurić będzie musiał szybko zyskać zaufanie zarówno drużyny, jak i fanów, którzy są wyraźnie sfrustrowani ostatnimi wydarzeniami w klubie.

